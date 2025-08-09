Crew Dragon вернулся на Землю с российским космонавтом

Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю с россиянином Кириллом Песковым. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Также вернулись на планету астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и японец из JAXA Такуя Ониси. Космический корабль опустился на поверхность Тихого океана неподалеку от побережья Калифорнии. Теперь космонавты ожидают прибытия спасательного судна для эвакуации, после чего их ожидает длительная адаптация к земным условиям. В рамках нее экипаж Crew Dragon пройдет вначале первичный медицинский осмотр, а затем комплексные медицинские обследования. Среди прочего, космические путешественники пройдут тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела.

После обследований космонавты начнут проходить реабилитацию, которая будет включать ЛФК, массаж, плавание и гимнастику в бассейне. По завершении программы первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления.

Песков участвовал в миссии Crew-10, которая продолжалась пять месяцев — с марта 2025 года.

Ранее американский корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС.