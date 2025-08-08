ChatGPT все чаще стал бредить и сводить людей с ума

Нейросеть ChatGPT стала выдавать странные и ложные утверждения, вызывая тревожность у пользователей. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, проанализировав архив переписок с мая 2023 года по август 2025 года.

В одном из диалогов работник заправки из Оклахомы решил обсудить с ChatGPT концепцию «Уравнения Ориона». После чего мужчина признался, что после диалога он испытал приступ тревожности. В другой переписке чат-бот уверял, что контактирует с инопланетянами, называя пользователя «Звездным семенем» с планеты Лира.

Психиатры называют подобный феномен «психозом искусственного интеллекта» или или «бредом искусственного интеллекта». Это ситуация, при которой пользователи поддаются влиянию ИИ-ассистента во время переписки, находя подтверждение даже самым фантастическим взглядам, которые усиливают их заблуждения, говорится в материале WSJ.

Психиатр Серен Динесен Эстергор из Орхусского университета в Дании также предупредил, что общение с чат-ботами может провоцировать развитие психических расстройств. Многие из пользователей начинали верить, что обладают сверхъестественными способностями, избраны для особой миссии, или что чат-бот «вел с ними тайный диалог».

Создатели ChatGPT представили новую версию нейросети.