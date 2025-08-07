На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, чем несладкий чай полезнее чая с сахаром

Frontiers: у любителей несладкого чая снижен риск болезней сердца и рака
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Употребление несладкого чая коррелирует с заметным снижением риска смерти от всех причин, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако чай с сахаром или подсластителями такого эффекта не оказывает. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 195 361 доброволец в возрасте от 37 до 73 лет. Из анализа исключили людей с неполными данными о здоровье, беременных женщин, а также тех, чье потребление энергии сильно отклонялось от нормы. В выборку вошли только те, кто хотя бы один раз заполнил 24-часовой онлайн-дневник питания.

Авторы работы сопоставили влияние трех видов чая — несладкого, с сахаром и с искусственными подсластителями — на общую и специфическую смертность. Основное внимание уделялось черному чаю, который чаще всего употребляли участники исследования.

Оказалось, что у тех, кто пил чай в объеме 3,5-4,5 чашки в день, риск смерти от всех причин был снижен на 20%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27%, от рака — на 14%. Такой эффект не зависел от генетических особенностей метаболизма кофеина. При этом напиток с сахаром или подсластителями не продемонстрировал защитного действия.

Отмечется, что потребители подслащенного чая чаще были мужчинами, реже ели фрукты и в целом вели менее здоровый образ жизни: курили, страдали от лишнего веса, гипертонии и хронических заболеваний.

Ранее в зеленом чае нашли вещество для борьбы с болезнью Альцгеймера.

