На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден неожиданный метод борьбы с кариесом

Microbiology Spectrum: безопасное средство от кариеса найдено в клене
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Клен может стать неожиданным союзником в борьбе с кариесом. Ученые из США обнаружили, что содержащийся в этом дереве полифенол эпикатехин галлат (ECG) эффективно подавляет деятельность бактерий Streptococcus mutans — главных виновников кариеса. Работа опубликована в журнале Microbiology Spectrum.

Эти бактерии разрушают зубную эмаль, образуя плотные биопленки (зубной налет) и выделяя кислоту. Обычно с ними борются с помощью агрессивных средств — антисептиков, спирта и фторидов. Но новое вещество действует иначе — оно блокирует фермент sortase A, который помогает микробам прикрепляться к поверхности зубов. Без него бактерии не могут «закрепиться» и образовать налет.

Интерес к клену возник случайно — в ходе другой работы. Ученые изучали, как возбудитель листериоза образует биопленки на древесине, и заметили, что на клене бактерии почти не задерживаются. Оказалось, все дело в полифенолах, которые подавляют тот самый фермент sortase A. Поскольку у Listeria и Streptococcus mutans схожее строение, исследователи решили проверить действие веществ на зубные бактерии.

Наиболее мощным оказался именно ECG — он встречается не только в клене, но и в зеленом и черном чае. Интересно, что другой известный чайный полифенол — EGCG, который уже применяется в некоторых зубных пастах, оказался менее эффективным.

Авторы подчеркивают, что ECG безопасен, естественен и может быть особенно полезен в детской гигиене полости рта. В отличие от спиртосодержащих ополаскивателей, он не токсичен при случайном проглатывании, что делает его идеальным компонентом для детских средств.

«Мы надеемся, что ECG или подобные безопасные полифенолы появятся в составе новых зубных паст и ополаскивателей. Это новый, мягкий, но эффективный подход к профилактике кариеса», — отметил ведущий автор исследования Марк Гомельски, профессор микробиологии Университета Вайоминга.

Ранее был найден способ обнаружить рак пищевода задолго до появления симптомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами