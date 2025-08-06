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Ученые обнаружили «посмертный портрет» древней звездной катастрофы

Nature Astronomy: белый карлик WD 0525+526 оказался плодом слияния двух светил
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Dr. Snehalata Sahu/University of Warwick

Астрономы из Университета Уорика обнаружили редкое небесное явление — белый карлик неподалеку от Солнечной системы оказался не одинокой угасающей звездой, а останком гигантского столкновения двух звезд. Скрытые следы катастрофы удалось найти только в ультрафиолетовом свете — благодаря наблюдениям с телескопа Хаббл. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Белые карлики — это плотные и компактные «трупы» звезд: ядра, оставшиеся после того, как звезда исчерпала свое топливо и сбросила оболочку. Обычно они размером с Землю, но весят около половины массы Солнца. Но звезда WD 0525+526, расположенная в 130 световых годах от нас, весит на 20% больше Солнца и считается «ультрамассивным» белым карликом — таких почти не бывает.

«На первый взгляд эта звезда выглядела как просто тяжелый белый карлик, — отметила ведущий автор работы Снехалата Саху. — Но в ультрафиолете мы заметили крошечные следы углерода в атмосфере. Такие следы указывают, что перед нами не обычная звезда, а результат слияния двух других».

Обычно углерод «заперт» под слоями водорода и гелия, но при слиянии две звезды сбрасывают внешние оболочки, и углерод может проникать наружу. Так и произошло с WD 0525+526: водородно-гелиевые слои у нее в 10 миллиардов раз тоньше, чем у обычных белых карликов, и через них просачивается углерод.

Но даже среди таких редких объектов эта звезда выделяется: углерода на ее поверхности в 100 тысяч раз меньше, чем у других известных «слияний». По словам соавтора исследования Антуана Бедара, это означает, что звезда находится на очень раннем этапе своего «второго» существования — всего лишь спустя мгновение по астрономическим меркам после катастрофического слияния.

WD 0525+526 продолжает остывать, и со временем на ее поверхности появится больше углерода. Но уже сейчас она позволяет ученым впервые увидеть, как выглядит только что родившийся белый карлик.

Ранее ученый объяснил, какую угрозу несет летящая к Земле межзвездная комета.

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