В России создали новый точный метод для оценки качества женского молока

В Сеченовском центре материнства и детства совместно с Институтом молекулярной тераностики внедрили методику, позволяющую точно определить содержание витамина D и жирных кислот в грудном молоке, чтобы правильно скорректировать питание кормящей матери. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Существуют различные методики анализа состава грудного молока, однако предложенный метод наиболее точный. Сначала с помощью специального прибора – хроматографа, – ученые разделяют молоко на различные составляющие, а после изучают их свойства с помощью масс-спектрометра, – он обнаруживает те или иные молекулы, измеряя их вес. Технология позволяет с высокой точностью определить уровень витамина D, индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, включая Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

Грудное вскармливание значительно влияет на физическое и психическое здоровье детей на разных этапах их развития. Особую роль играют полиненасыщенные жирные кислоты – докозагексаеновая (Омега-3) и арахидоновая (Омега-6) кислоты и витамин D. Они оказывают огромное влияние на развитие головного мозга и глаз ребенка. По сути, это «кирпичики» для развития головного мозга.

«Большинство нутриентов в молоке остаются стабильными благодаря заложенным мудрой природой механизмам лактации. Но могут возникнуть дефициты. Содержание определенных витаминов и минералов в грудном молоке напрямую зависит от питания кормящей женщины, от содержания в ее организме витаминов. Но если сделать анализы крови у мамы, мы не получим полную картину – нужно исследовать именно молоко», — рассказала врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Наталья Трифонова.

После того как станут известны все дефициты, которые есть у кормящей мамы, ей можно подобрать индивидуальную диету, которая восполнит недостаток веществ, необходимых для здоровья и развития ребенка. При необходимости врач рассчитывает дозы необходимых добавок для мамы. Ей могут назначить витамин D, Омега-3, йод, В₁₂ и другие микроэлементы.

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