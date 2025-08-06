В России научили ИИ искать на несанкционированных свалках пластиковые бутылки

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения научили ИИ искать бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-бутылок) на несанкционированных свалках в городской черте. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ГУАП.

ПЭТ-бутылки, популярные в силу доступности и удобства, составляют весьма значительную часть всех пластиковых отходов, но их неправильная утилизация становится источником долгосрочного экологического ущерба. Поэтому важно создавать эффективные методы поиска этого типа мусора.

Как показала практика, использование искусственного интеллекта позволяет значительно ускорить выявление и последующую сортировку отходов. ИИ видит бутылки через видеокамеры с точностью 92%. Система локализует объект и строит карту в режиме реального времени, по которой можно найти ПЭТ-бутылку, чтобы подвергнуть ее правильной утилизации.

В перспективе ученые предлагают полностью автоматизировать процесс: ИИ распознает классы отходов и запоминает их координаты. Затем второй робот получает карту от разведчика и движется в указанные точки для сбора отходов.

Как отмечает разработчик, в ближайшем будущем планируется совершенствование модели за счет интеграции дополнительных датчиков и сенсоров для повышения точности.

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