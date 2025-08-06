Ученые раскрыли неожиданный факт о побеге армии Наполеона из Москвы

Французские исследователи из Института Пастера выявили генетические следы бактерий Salmonella enterica и Borrelia recurrentis в зубах солдат наполеоновской армии, погибших в ходе отступления из России в 1812 году. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv.

В массовом захоронении в Вильнюсе, где были обнаружены останки не менее 3 269 человек, ученые проанализировали 13 зубов, принадлежащих разным солдатам. Следов боевых ранений на скелетах не нашли, что указывает на возможную смерть от болезней. При помощи анализа древней ДНК исследователи подтвердили наличие патогенов, вызывающих паратиф и сыпной возвратный тиф — типичных заболеваний, передаваемых через пищу и вшами.

У четырех солдат нашли ДНК-последовательности Salmonella enterica из линии Paratyphi C — возбудителя паратифа. У одного из образцов также обнаружены фрагменты ДНК Borrelia recurrentis — бактерии, вызывающей возвратный тиф, передающийся вшами. Эти данные подтверждают, что инфекционные болезни играли важную роль в гибели наполеоновских войск при отступлении.

Историки и врачи того времени описывали повальные случаи лихорадки, диареи, воспаления легких и желтухи. Солдаты питались соленой свеклой и рассолом, что подтверждает версию о пищевом происхождении паратифа. Ранее также сообщалось о вшах и возможных признаках сыпного тифа, однако подтвержденные генетические данные теперь получены впервые.

Авторы подчеркивают, что дальнейший анализ большего количества останков поможет точно определить, какие эпидемии бушевали в армии Наполеона.

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