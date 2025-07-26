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Найден критически важный ген для лечения склероза

Nature: активация гена UNC13A может защитить нейроны при склерозе
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Ученые из университетов Тохоку и Кэйо (Япония) установили, что воздействие на ген UNC13A может остановить развитие бокового амиотрофического склероза (БАС). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

БАС вызывает прогрессирующую мышечную слабость из-за потери двигательных нейронов. Ранее ученые сталкивались с проблемой большой генетической гетерогенности болезни. Они объяснили, что множество различных генетических факторов и патологических белков, могут вызывать развитие БАС, что усложняет создание универсального лекарства.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи создали модели нервных клеток с нарушением работы ключевых РНК-связывающих белков. В каждом случае они обнаружили значительное снижение активности гена UNC13A.

Выяснилось, что снижение происходит по двум причинам: из-за включения скрытого экзона (кодирующего участка гена), ведущего к дестабилизации микро РНК и повышения уровня особого репрессора REST, который подавляет работу UNC13A.

Дополнительно ученые проанализировали ткани спинного мозга и двигательные нейроны, полученные из стволовых клеток пациентов с БАС. Исследование подтвердило повышение REST в организме людей с этим заболеванием. По словам ученых, этот общий путь объясняет, как разные мутации приводят к сходным последствиям — дефициту UNC13A и поражению нервных клеток.

По словам ученых, сохранение активности UNC13A может стать перспективным методом борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Также исследователи предполагают, что или снижение уровня REST с помощью генной терапии может замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Ранее было найдено средство восстановления мозга после инсульта.

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