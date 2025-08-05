Названы самые вредные для позвоночника привычки

Использование гаджетов с наклоненной вниз головой, длительное сидение и неподходящая подушка для сна могут нанести серьезный вред позвоночнику. Об этом предупредил ортопед Джанкарло Мариано в беседе с изданием Metropoles.

По словам эксперта, постоянное использование смартфонов и других устройств с опущенной головой приводит к перенапряжению шейного отдела. Делов в том, что мышцы шеи в правильном положении «рассчитаны» на то, чтобы выдерживать вес головы, который в среднем составляет от 4,5 до 5,5 килограмм. Но с каждым сантиметром наклона вперед или назад нагрузка на них увеличивается.

Не менее вреден малоподвижный образ жизни. Доктор Мариано отметил, что при отсутствии физических упражнений масса мышц спины сокращается, что не позволяет им эффективно поддерживать корпус и правильную осанку. Длительное пребывание в положении стоя, как отмечает эксперт, также может быть вредным. Мариано посоветовал не стоять без движения в течение долгого времени и не совершать длительные поездки без перерывов.

Также специалист отметил, что неподходящая подушка мешает мышцам расслабляться ночью, из-за чего появляются боль и дискомфорт.

Ранее были названы болезни костей и мышц, которые провоцирует работа за компьютером.