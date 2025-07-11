Названы болезни костей и мышц, которые провоцирует работа за компьютером

Люди, которые много работают за компьютером, часто сталкиваются с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В число таких недугов входят остеохондроз и спазмы мышц, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Михаленко.

«Подобный формат работы может стать причиной разных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Например, из-за длительного статичного положения, особенно с наклоном головы вперед, увеличивается нагрузка на шейный и поясничный отделы позвоночника. Это нарушает кровоснабжение, приводит к дегенерации межпозвоночных дисков и защемлению нервов и может стать причиной развития остеохондроза и грыж», — рассказал врач.

Кроме того, из-за постоянного напряжения кисти при работе с мышкой и клавиатурой сдавливается срединный нерв в запястье. Это провоцирует боль, онемение пальцев, слабость в руке и может стать причиной развития синдрома запястного канала (туннельный синдром).

«Сидение в неправильной позе приводит к длительному напряжению мышц шеи, плеч и спины. Это становится причиной хронических болей и ограничения подвижности, а в последствии может спровоцировать мышечные спазмы и миофасциальный синдром», — рассказал врач.

По его словам, всего этого можно избежать, если правильно организовать свою сидячую работу. Важно следить за эргономикой рабочего места: подобрать правильную высоту стула, расположить монитор на уровне глаз, а под запястье купить специальную подставку. Также нужно делать перерывы каждые 30-60 минут, чтобы размяться.

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