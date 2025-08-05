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Ученые выяснили, что сохраняет память при рассеянном склерозе

JCNSD: хорошая физическая форма сохраняет ясность ума при рассеянном склерозе
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

У физически выносливых пациентов с рассеянным склерозом (РС) когнитивные функции сохраняются лучше, чем у малоподвижных. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Финляндии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Central Nervous System Disease (JCNSD).

РС часто сопровождается ухудшением памяти, внимания и скорости мышления. Чтобы выяснить, как эти показатели связаны с физическим состоянием пациентов, ученые провели комплексное исследование с участием добровольцев. Команда измерила, какое расстояние участники могли пройти за шесть минут ходьбы. Также ученые отследили повседневную активность добровольцев с помощью датчиков и провели тесты на память и скорость обработки информации.

Оказалось, что когнитивные способности заметно снижаются у людей с более выраженными двигательными нарушениями. Особенно отчетливая связь между физической формой и мышлением наблюдалась у пациентов со средней выраженностью симптомов заболевания: чем большую дистанцию они проходили в рамках теста, тем лучше справлялись с задачами на внимание и скорость реакции.

Ученые также установили, что у здоровых людей физическая активность также положительно коррелировала с когнитивными функциями. При этом на фоне тяжелого РС связь между умственными способностями и движением ослабевала — вероятно, из-за более серьезных повреждений нервной системы.

«Наши данные подтверждают необходимость включения когнитивных тестов в регулярный мониторинг пациентов с рассеянным склерозом», — отметил автор исследования Марко Луостаринен.

По его словам, это поможет не только лучше понимать состояние пациента, но и подбирать эффективные реабилитационные программы, включая физические упражнения.

Ранее была найдена новая генетическая причина ухудшения памяти.

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