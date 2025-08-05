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Назван простой способ определить здоровье мозга по рукопожатию

JCSM: крепкое рукопожатие связано с меньшими повреждениями мозга
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David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Люди с более сильным рукопожатием имеют меньше возрастных повреждений в белом веществе мозга. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проанализировав данные почти 35 тысяч участников проекта UK Biobank. Работа опубликована в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

Речь идет о так называемых гиперинтенсивностях белого вещества — ярких пятнах, заметных на МРТ головного мозга. Их часто находят у пожилых людей, но такие участки встречаются и у более молодых пациентов с сосудистыми и метаболическими нарушениями. Повреждения белого вещества ассоциированы с замедлением когнитивных процессов, повышенным риском деменции, инсульта и нарушений походки.

Ученые решили проверить, связано ли состояние белого вещества с физической силой — в частности, силой сжатия кисти, которая считается индикатором общего мышечного тонуса. Исследователи также учли уровень тестостерона — гормона, который может влиять на здоровье как мышц, так и сосудов.

Выяснилось, что у людей с более высокой силой рукопожатия объем гиперинтенсивностей значительно ниже, а структура белого вещества в целом более «здоровая» — с меньшим числом микроповреждений. Эта связь оказалась особенно выраженной у мужчин, но наблюдалась и у женщин. Более высокий уровень тестостерона также ассоциировался с меньшим объемом повреждений, однако, по расчетам авторов, гормон объясняет лишь небольшую часть эффекта — около 1–2%.

«Наше исследование показало, что большая сила кисти линейно связана с меньшим объемом гиперинтенсивностей и лучшей микроструктурой белого вещества. Это может указывать на защитную роль мышечной силы в отношении заболеваний мелких сосудов мозга, инсульта и деменции», — отметили авторы.

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