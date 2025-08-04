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В Перми выявили уникальные свойства стеклопластика

ПНИПУ: температура влияет на прочность стеклопластиков
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Classic Style/Shutterstock/FOTODOM

Российские исследователи выяснили, что стеклопластики — легкие и прочные композитные материалы, активно используемые в промышленности — становятся на 10–15% прочнее при замораживании до –40 °C. А вот при нагреве до +60 °C их прочность, напротив, падает на четверть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском Политехе.

Стеклопластик все чаще применяется в строительстве, судостроении, авиации и энергетике. Этот материал представляет собой полимерную матрицу, усиленную стеклянными волокнами. Он легче металла, не боится коррозии и служит дольше. Однако в процессе эксплуатации такие материалы подвергаются серьезным нагрузкам и температурным перепадам, особенно в условиях Арктики или при работе на летательных аппаратах.

Чтобы понять, как композиты ведут себя в реальных условиях, ученые провели серию экспериментов с трубчатыми образцами из стеклопластика. Материал испытывали при комнатной температуре, в условиях нагрева и сильного холода. На каждом этапе на него воздействовали сжатием, растяжением, кручением и их комбинациями. В процессе с помощью трехмерной цифровой оптики фиксировались возникающие дефекты.

Как рассказали авторы работы, в нормальных условиях стеклопластик хорошо сопротивляется нагрузкам, однако чувствителен к типу воздействия. Наибольшую угрозу для структуры представляют сочетания нагрузок и воздействие высоких температур, при которых полимерная основа начинает размягчаться. А вот при заморозке, наоборот, материал становится более жестким и выдерживает нагрузки до 10 тонн без разрушений.

«Эти данные открывают возможности для более точного проектирования композитных конструкций под конкретные климатические условия», — объяснил один из авторов работы, кандидат технических наук Олег Староверов. — «Особенно перспективно применение таких материалов в холодных регионах: на арктических платформах, в космосе, в авиации, а также при строительстве трубопроводов».

Ранее ученые вместе с ИИ открыли новое состояние вещества — загадочную квантовую жидкость.

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