Найден способ выявить кариес до его появления

Ученые из Университета Гонконга, Китайской академии наук и клиник Циндао разработали первую в мире систему на основе искусственного интеллекта, которая может предсказать риск кариеса для каждого зуба с точностью более 90%. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe (CHM).

Исследователи проанализировали микробиом зубного налета у 89 дошкольников — всего изучили более 2500 зубов. Выяснилось, что в здоровой полости рта передние и задние зубы заселены разными бактериями. Однако при развитии кариеса этот баланс нарушается: микроорганизмы, характерные для резцов, появляются на коренных зубах — это и становится первым предупреждающим сигналом.

На основе этих данных была создана система Spatial-MiC. Она анализирует состав микробов и способна выявить риск возникновения кариеса за два месяца до появления первых признаков. Точность прогноза — 93%.

Разработка особенно актуальна для Китая, где кариес обнаруживается у 70% детей в возрасте пяти лет. Сегодняшние профилактические меры не учитывают, что разные зубы имеют разную степень уязвимости. Новый подход позволяет защитить те участки, где риск особенно высок, и избежать ненужных вмешательств.

«Мы раньше считали кариес неизбежным, — уточнил профессор Ши Хуан. — Теперь мы можем остановить его развитие еще до того, как пострадает зуб».

Создатели планируют адаптировать технологию для массового применения. По словам доктора Яна, она поможет сократить количество визитов к стоматологу, снизить страх детей перед лечением и предотвратить осложнения — такие как пульпит или потеря зубов.

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