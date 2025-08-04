Врач перечислил симптомы рака полового члена

На рак полового члена может указывать изменение цвета кожи органа, появление сыпи, припухлость в области паха и затрудненное оттягивание крайней плоти. Об этом изданию The Times рассказал британский врач-терапевт Марк Портер.

По словам эксперта, рак полового члена часто имеет неблагоприятный прогноз лечения. Причиной этому служат не только редкость болезни, но и характерная невыраженность симптомов на ранних стадиях, а также психологический барьер: мужчины нередко откладывают визит к врачу из-за смущения.

Портер отметил, что первичные признаки злокачественного процесса легко спутать с дерматологическими или инфекционными заболеваниями. Одним из наиболее характерных симптомов он назвал изменение цвета кожи полового члена. Хотя опухоль может возникнуть в любой его части, чаще всего она поражает головку или крайнюю плоть.

Среди других настораживающих признаков — сыпь, незаживающие более месяца язвы, уплотнения или припухлость в области полового члена и паха. Отдельное внимание Портер рекомендует обратить на появление аномальных выделений, кровотечение, а также развитие фимоза — состояния, при котором становится трудно оттянуть крайнюю плоть.

При этом врач подчеркивает, что наличие подобных симптомов не всегда указывает на онкологический диагноз.

«В большинстве случаев речь идет о менее серьезных нарушениях. Однако это не должно служить поводом для промедления: только врач может провести дифференциальную диагностику и определить истинную природу симптомов», — заключил доктор Портер.

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