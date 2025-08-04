Найден способ остановить рецидив агрессивного рака крови

Сочетание экспериментального препарата lenzilumab и стандартного азацитидина помогло в лечении хронического миеломоноцитарного лейкоза (CMML). При этой агрессивной и редкой форме рака крови ремиссию ранее считалась маловероятной. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

По словам ученых, Lenzilumab блокирует ключевой провоспалительный сигнальный путь, стимулирующий избыточное образование патологических клеток. Уже в первые месяцы лечения у 22 из 34 пациентов наблюдалось выраженное снижение количества злокачественных клеток и воспалительных маркеров. Эффект сохранялся, а в некоторых случаях усиливался со временем.

Пятнадцать пациентов оставались в ремиссии более года, трое — свыше трех лет. Один участник продолжает нормальную жизнь без признаков рецидива уже четыре года — по словам руководителя исследования, профессора Дэна Томаса, это рекордный показатель для CMML.

Кроме того, у пациента с острым миелоидным лейкозом (AML), не поддающимся стандартной терапии, добавление lenzilumab позволило снизить долю раковых клеток в костном мозге с 20% до 7%. Это говорит о возможной эффективности подхода и при других типах лейкозов.

Хотя испытание находится на промежуточной стадии, исследователи говорят о результатах как о «необычайно многообещающих». Если данные подтвердятся в дальнейших фазах, стратегия таргетной блокировки воспалительного сигнала может изменить принципы лечения тяжелых и ранее почти неизлечимых форм рака крови.

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