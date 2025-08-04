На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ остановить рецидив агрессивного рака крови

Blood: комбинация двух лекарств помогла победить агрессивный рак крови
true
true
true
close
Pexels

Сочетание экспериментального препарата lenzilumab и стандартного азацитидина помогло в лечении хронического миеломоноцитарного лейкоза (CMML). При этой агрессивной и редкой форме рака крови ремиссию ранее считалась маловероятной. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

По словам ученых, Lenzilumab блокирует ключевой провоспалительный сигнальный путь, стимулирующий избыточное образование патологических клеток. Уже в первые месяцы лечения у 22 из 34 пациентов наблюдалось выраженное снижение количества злокачественных клеток и воспалительных маркеров. Эффект сохранялся, а в некоторых случаях усиливался со временем.

Пятнадцать пациентов оставались в ремиссии более года, трое — свыше трех лет. Один участник продолжает нормальную жизнь без признаков рецидива уже четыре года — по словам руководителя исследования, профессора Дэна Томаса, это рекордный показатель для CMML.

Кроме того, у пациента с острым миелоидным лейкозом (AML), не поддающимся стандартной терапии, добавление lenzilumab позволило снизить долю раковых клеток в костном мозге с 20% до 7%. Это говорит о возможной эффективности подхода и при других типах лейкозов.

Хотя испытание находится на промежуточной стадии, исследователи говорят о результатах как о «необычайно многообещающих». Если данные подтвердятся в дальнейших фазах, стратегия таргетной блокировки воспалительного сигнала может изменить принципы лечения тяжелых и ранее почти неизлечимых форм рака крови.

Ранее россиянам раскрыли секрет профилактики рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами