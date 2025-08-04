Найден главный «помощник» в сжигании жира

Ученые из Йельской школы медицины установили, что снижение уровня аминокислоты цистеина в организме может запускать активное сжигание жира. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).

Эксперименты проводились как на мышах, так и на здоровых людях без ожирения. При сокращении калорий участники теряли вес, и в их белой жировой ткани снижался уровень цистеина. Это, в свою очередь, стимулировало преобразование белого жира в бурый — особый тип жировой ткани, который не запасает энергию, а наоборот, расходует ее, производя тепло и ускоряя метаболизм.

У мышей, полностью лишенных цистеина, снижение массы происходило особенно быстро: по словам ученых, жир у таких животных буквально «исчезал». Температура тела грызунов при этом снижалась почти на 40%, но это не повреждало ткани организма. Исследователи предполагают, что при дефиците цистеина организм запускает защитные механизмы и перестраивает энергетический обмен.

Руководитель лаборатории окислительного стресса Криштиан Штадлер отмечает, что цистеин задействован не только в метаболизме жира, но и в важнейших биохимических реакциях — в частности, в окислительно-восстановительных процессах. Это открывает перспективы для будущих методов снижения веса, не связанных с жестким ограничением калорий.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели дополнительное исследование, в рамках которого участники на протяжении года придерживались рациона с дефицитом калорий в 14%. В результате было зафиксировано снижение воспаления в организме, улучшение состояния мышц и, главное, уменьшение уровня цистеина в жировой ткани. Все это сопровождалось устойчивым снижением массы тела.

По словам авторов работы, новые данные могут изменить стратегию борьбы с ожирением: теперь ученые знают, как именно белая жировая ткань переходит в бурую. Искусственная активация этого механизма может облегчить процесс похудения для людей с ограниченной подвижностью и неспособностью соблюдать диету.

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