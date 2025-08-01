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На Сахалине создали аноды для батарей из бамбучника

в СахГУ заменили графит в батареях злаковым бамбучником
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Ученые лаборатории «Электрохимические источники для возобновляемой энергетики», открытой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», Сахалинского государственного университета (СахГУ) создали аноды для натриевых батарей из бамбучника. Разработка позволит частично отказаться от закупаемого за рубежом графита. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СахГУ.

Бамбучник, или, как его еще называют, саза курильская — это вечнозеленое злаковое растение, достигающее в высоту двух с половиной метров. Это единственный коренной вид бамбука, произрастающий на территории России. Он быстро растет, создавая непроходимые заросли.

Сахалинские ученые подвергли бамбучник термической обработке без доступа кислорода, в результате чего получился пористый углеродный материал — биоуголь. Его можно использовать в аккумуляторах. Технология экологична и снижает зависимость от импортного сырья.

Кроме того, эксперименты показали, что такой анод может увеличить энергоемкость натрий-ионных батарей. Энергоемкость анода на основе бамбучника достигает около 180 мА, в то же время в натриевых аккумуляторах графит имеет емкость 35 мА.

Пока эксперименты ученых продолжаются. Разработка успешно проходит испытания в кампусе СахалинТех и в будущем может лечь в основу экологичных батарей для накопителей энергии и низкоуглеродных решений.

Ранее в России создали пробиотик из отходов для улучшения качества перепелиного мяса.

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