В России создали пробиотик из отходов для улучшения качества перепелиного мяса

В Казани создали новую добавку из отходов к кормам для улучшения мяса перепелов

Специалисты Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана Казанского ГАУ создали новую кормовую добавку, которая улучшает вкус мяса перепелов. Бульон из такого мяса становится более ароматным и наваристым, а само мясо — сочнее. Технология решает проблему повышения качества продукции перепеловодства без использования антибиотиков, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

Производство перепелиного мяса растет в России последние годы. Эти небольшие птицы дают диетические яйца и мясо уже через полтора месяца после вылупления. Перепелиное мясо содержит больше белка и меньше жира, чем куриное, что делает его популярным среди сторонников здорового питания. Основная проблема отрасли — качество кормов напрямую влияет на вкус и аромат мяса. Обычные комбикорма не всегда обеспечивают нужные органолептические свойства продукции. Кроме того, производители часто используют дорогие импортные добавки, что увеличивает себестоимость.

Новая добавка должна решить эту проблему. Она создана на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus и белково-минерального концентрата из обеззараженных отходов птицеводства. Полезные бактерии подавляют патогенную микрофлору в кишечнике птиц и восстанавливают нормальную работу пищеварения.

Сухой птичий помет после специальной обработки СВЧ-сушкой содержит 23–28% белка и много незаменимых аминокислот. Материал становится безопасным для кормления и может заменить дорогие белковые компоненты. Затем к нему добавляют пробиотические бактерии. Эти микроорганизмы устойчивы к кислой среде желудка и попадают в кишечник в активном состоянии.

Эксперимент показал, что после добавления этой добавки в рацион птиц вкус бульона и мяса улучшается. Добавки не придали мясу посторонних запахов или привкусов. Бульон во всех группах оставался прозрачным с приятным ароматом. Это подтверждает, что технология не ухудшает органолептические свойства продукции.

Разработка позволяет решить несколько задач одновременно: повысить качество перепелиного мяса без химических добавок, снизить себестоимость кормов за счет использования отечественного сырья и утилизировать отходы птицеводства с пользой для отрасли.

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