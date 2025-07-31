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Раскрыта неожиданная опасность жары для мозга

PLOS Climate: жара снижает способность к логическому мышлению у детей
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KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Повторяющееся воздействие высоких температур негативно влияет на способность детей к обучению, особенно — к освоению математики. К такому выводу пришли австралийские исследователи из RMIT и Университета Нового Южного Уэльса. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Climate.

Научный обзор охватил данные почти 14,5 миллиона школьников из 61 страны. Анализ показал: дети, живущие и обучающиеся в жарком климате, хуже справляются с задачами, требующими логики, абстрактного мышления и концентрации. Такие навыки активно используются на уроках математики. В то же время способности к чтению и выполнению более простых заданий страдали в меньшей степени.

Наиболее уязвимыми к жаре оказались ученики из малообеспеченных семей. Они чаще посещали школы без кондиционеров и не имели доступа к дополнительным занятиям для закрепления знаний. В результате именно у этой группы учащихся сильнее всего снижались когнитивные способности.

По словам ученых, в перспективе это может привести к увеличению образовательного разрыва между молодыми людьми. Исследователи также отметили, что обучение в неподходящих условиях может замедлить интеллектуальное развитие целых поколений и усилить социальное неравенство.

Авторы исследования призывают учитывать климатические факторы в образовательной политике. Среди возможных решений — модернизация систем охлаждения в школах и пересмотр подходов к организации учебного процесса в условиях глобального потепления.

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