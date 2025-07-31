Назван простой способ замедлить рост раковой опухоли

Даже разовая физическая нагрузка способна активизировать в организме процессы, подавляющие развитие раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Breast Cancer Research and Treatment (BCRT).

В исследовании участвовали женщины, ранее перенесшие рак молочной железы. Лабораторный анализ показал, что после одной силовой или интервальной тренировки высокой интенсивности в крови значительно повышается уровень миокинов. Эти белки вырабатываются и высвобождаются клетками скелетных мышц и обладают противоопухолевыми свойствами. Рост их числа также сопровождался снижением активности раковых клеток на 20-30%.

Ранее подобный эффект наблюдали только у здоровых людей, но теперь ученые подтвердили: даже после лечения онкологических заболеваний организм способен самостоятельно вырабатывать защитные молекулы в ответ на физическую нагрузку.

Исследователи объяснили: регулярные тренировки, направленные на снижение жировой массы и увеличение мышечной, помогают снизить воспаление — один из ключевых факторов рецидива и прогрессирования рака. При этом резкое похудение без физической активности не дает аналогичного защитного эффекта.

Ранее ИИ выявил 30% случаев рака груди, пропущенных врачами.