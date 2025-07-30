На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о сексе

ASB: оргазм не приводит к резкому повышению уровня гормона любви
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые выяснили, что уровень окситоцина у партнеров возрастает синхронно после сексуального контакта. Однако оргазм сам по себе не приводит к всплеску «гормона любви». Результаты работы опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Окситоцин, также известный как «гормон любви», вырабатывается в гипоталамусе и участвует в формировании доверия, эмоциональной связи и репродуктивного поведения. Его уровень повышается при объятиях, проявлениях нежности и сексуальной удовлетворенности.

Хотя и ранее было известно, что гормон растет после оргазма, большинство исследований проводились в лабораторных условиях и не отражали реальную динамику в домашней обстановке. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели эксперимент с участием 49 пар в моногамных отношениях длительностью не менее трех месяцев.

Возраст испытуемых варьировался от 18 лет до 31 года. Все участники были физически и психически здоровыми и не принимали гормональные препараты (за исключением контрацептивов у женщин). До начала, сразу после, через 20 и 40 минут после сексуального взаимодействия участников проинструктировали собрать образцы слюны для лабораторного анализа.

Анализ показал, что у женщин пик окситоцина наблюдался до начала и через 40 минут после секса, а у мужчин — нарастал и достигал максимума к сороковой минуте. При этом у партнеров регистрировалось синхронное повышение гормона — особенно через 20 и 40 минут после контакта.

Также выяснилось, что повышенный уровень окситоцина до секса немного увеличивал вероятность оргазма у женщин, но не у мужчин. При этом ученые не обнаружили прямой связи между оргазмом самим по себе и последующим гормональным всплеском — вопреки распространенным представлениям. Такие результаты ставят под сомнение прежние выводы о роли «гормона любви».

Ранее врач рассказала, почему секс улучшает сон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами