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Офисным работникам назвали продукты, заряжающие энергией

Infobae: макароны и фрукты помогают сохранять энергию при умственной работе
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Pixabay

В ежедневный рацион офисных работников должны входить фрукты, курица, макароны и бобовые. Об этом диетолог Кристен Смит заявила в беседе с изданием Infobae.

Как отметила эксперт, важной частью сбалансированного питания при умственной работе являются сложные углеводы. Они содержатся в цельнозерновом хлебе, рисе и макаронах.

Сложные углеводы — это длинные цепочки молекул сахара, которые требуют более длительного времени для расщепления и усвоения организмом. Они обеспечивают медленное и стабильное поступление энергии. Простые углеводы, напротив, состоят из одной или двух молекул сахара. Они быстро усваиваются, что приводит к «скачкам» глюкозы и быстрому возвращению чувства голода.

«Также в ежедневный рацион должны входить несколько порций овощей, два фрукта и нежирный белок», — добавила врач.

По словам эксперта, хорошими источниками белка являются курица, рыба и бобовые. Получать это питательное вещество можно и из молочных продуктов, отдавая предпочтение белому йогурту без красителей и сыру с пониженным содержанием жира.

Ранее ученые выяснили, у кого происходят наиболее резкие скачки сахара в крови.

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