Ученые выяснили, у кого происходят наиболее резкие скачки сахара в крови

Ученые из Стэнфордской школы медицины выяснили, что реакция сахара в крови на углеводы зависит от того, есть ли у человека инсулинорезистентность или нарушения в работе бета-клеток. А значит, диета при преддиабете и диабете должна быть персонализированной, считают авторы. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

«Рекомендации вроде «ешьте меньше сахара» работают плохо, потому что всех пациентов сводят в одну кучу. А между тем, преддиабет может проявляться по-разному, и каждому подойдут свои продукты», — пояснил Майкл Снайдер, профессор генетики и один из руководителей работы.

В исследовании участвовали 55 человек без диагностированного диабета 2 типа. Почти половина из них (26) имела преддиабет. Всем проводили расширенные метаболические тесты, а также анализы крови, микробиома и других биомаркеров, после чего участники носили непрерывные глюкометры, ели семь стандартных продуктов, включая рис, хлеб, макароны, картофель, фасоль, виноград и ягоды и употребляли каждый продукт натощак дважды, а затем следили за скачками сахара в течение 3 часов.

Результаты оказались неожиданно разными. Хотя почти все участники показывали скачок сахара после винограда и риса, реакция на картофель и макароны сильно варьировалась в зависимости от метаболического типа. На макароны особенно остро реагировали участники с инсулинорезистентностью, на картофель — те, у кого были оба нарушения: инсулинорезистентность и слабая функция бета-клеток.

Также выяснилось, что участники с реакцией на картофель имели повышенные уровни триглицеридов, жирных кислот и других метаболитов, характерных для диабетических состояний.

Особый интерес вызвал индивидуальный профиль скачков сахара на картошку и виноград — разница между ними может служить биомаркером инсулинорезистентности, что поможет определять риски без сложных анализов.

Авторы также проверили, можно ли снизить сахарный всплеск, если перед углеводами съесть немного клетчатки, белка или жира (например, белки яйца, крем-фреш или гороховую клетчатку). Эффект наблюдался только у метаболически здоровых участников — у остальных стратегия почти не сработала, но, как считают исследователи, требует дальнейшего изучения.

«Даже если вы инсулинорезистентны, начинать еду с белка, жира или клетчатки — все равно хорошая идея. Так что съешьте салат или котлету до картошки фри», — посоветовал Снайдер.

Авторы подчеркивают: единого рецепта здорового питания при риске диабета не существует. Состав пищи, порядок ее приема и реакции организма зависят от индивидуального метаболического профиля. В будущем такие данные могут лечь в основу персонализированных диет и рекомендаций, а также улучшить диагностику скрытых форм преддиабета.

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