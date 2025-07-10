Ученые случайно нашли «новую группу крови»

Французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови. Об этом пишет британское издание Independent.

При анализе крови жительницы заморской территории Франции Гваделупы обнаружилось, что донором для нее не могут стать даже ее родные братья и сестры — плазма крови женщины отвергала каждый потенциальный донорский образец. До сих пор ни одного другого человека с таким же видом крови, как у этой пациентки, не обнаружено.

Помимо четырех групп крови и резус-фактора, кровь человека обладает десятками других параметров, определяемых различиями в белках и сахарах, покрывающих эритроциты.

Чтобы найти причину того, что кровь жительницы Гваделупы отторгает все донорские материалы, ученые полностью изучили ДНК женщины и обнаружили у нее мутацию в гене PIGZ, который производит фермент, ответственный за добавление определенного сахара в важную молекулу на клеточных мембранах. Из-за отсутствия этого сахара структура молекулы на поверхности эритроцитов изменилась, и кровь получила новый тип.

До этого был создан анализ крови, выявляющий минимальные следы раковой ДНК.

Ранее в России нашли способ выявить по анализу крови два самых сложных для диагностики вида рака.