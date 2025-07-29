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Исследователи назвали главные причины рака печени

The Lancet: главными причинами рака печени являются вирусные гепатиты и MASLD
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Большинство случаев рака печени можно предотвратить, если снизить уровень вирусных гепатитов, уменьшить потребление алкоголя и бороться с ожирением печени, вызванным метаболическими нарушениями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Согласно материалу, рак печени является одной из самых опасных форм рака, которая ежегодно уносит жизни 760 тысяч человек, а новые случаи заболевания регистрируются у 870 тысяч. Рак печени особенно распространен в Китае — более 40% всех случаев приходятся на эту страну. К 2050 году число новых заболеваний может вырасти почти вдвое — до 1,5 миллиона, а число смертей — до 1,4 миллиона.

При этом исследователи утверждают, что около 60% случаев рака печени связаны с факторами риска, которые можно контролировать. К ним относятся вирусы гепатита B и C, чрезмерное употребление алкоголя и метаболически ассоциированное жировое заболевание печени (MASLD). MASLD, связанное с ожирением, быстро становится главной причиной рака печени в мире, и это особенно заметно в США, Европе и Азии.

Для борьбы с заболеванием авторы исследования предлагают расширить вакцинацию от гепатита B, проводить скрининг на гепатиты и поражения печени, ограничить рекламу алкоголя, ввести минимальные цены на алкогольные напитки и проводить кампании по пропаганде здорового образа жизни. Если заболеваемость ежегодно будет снижаться на 2–5 процентов, то можно предотвратить до 17 миллионов случаев рака печени и спасти до 15 миллионов жизней.

Ранее врач назвала срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя.

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