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Ученые назвали лучшие методы лечения артрита колена

PLOS One: наколенники и гимнастика в воде лечат артрит колена лучше ультразвука
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Global Look Press

Китайские ученые из Первой народной больницы в Нэйцзяне раскрыли лучшие безлекарственные способы борьбы с остеоартритом коленных суставов. Оказалось, что простые методы лечения превосходят большинство передовых физиотерапевтических процедур. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда проанализировала результаты 139 клинических испытаний с участием почти 10 тыс. пациентов. Самыми действенными оказались три метода: специальные наколенники, упражнения в воде и лечебная физкультура. Эти подходы не только снимают боль, но и улучшают подвижность суставов без побочных эффектов медикаментозного лечения.

«Мы были удивлены, насколько хорошо работают простые решения. Наколенники показали лучшие результаты по всем параметрам: уменьшение боли, восстановление функции сустава и снижение скованности», — признал ведущий автор исследования, доктор Юань Ло.

При этом высокотехнологичные методы, такие как ультразвуковая терапия, заняли последние места в рейтинге эффективности.

Врачи подчеркнули важность выводов для пожилых пациентов, которые часто страдают от побочных эффектов противовоспалительных препаратов. Новые данные могут изменить существующие клинические рекомендации, сделав акцент на безопасных и доступных методах лечения.

Ранее ученые развеяли расхожий миф об артрите.

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