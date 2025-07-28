В Японии научились строить прочные дома из грязи

Popular Science: в Японии научились строить дома из смеси земли и извести

Японская строительная компания Lib Work объявила о старте продаж напечатанных на 3D-принтере домов, изготовленных из смеси земли, извести и натуральных волокон. Об этом сообщает научно-популярное издание Popular Science.

Отмечается, что большинство 3D-печатных домов производятся из пластика или цементных смесей. Японские инженеры предложили использовать природные материалы. По словам разработчиков, в качестве основы применяются глина, укрепленная известью, и растительные волокна, придающие конструкции прочность и устойчивость. Такие дома, как утверждают в Lib Work, в пять раз прочнее их предыдущих моделей из цемента.

Печать осуществляется непосредственно на строительной площадке: сначала монтируется сам 3D-принтер, затем он формирует каркас здания. После завершения основной конструкции специалисты устанавливают двери, окна, сантехнику и элементы инженерных систем. Новые дома также оснащаются солнечными панелями и аккумуляторами для автономного энергоснабжения.

В ходе экспериментального производства в стены домов встроили датчики, измеряющие уровень влажности и теплопроводности. После ввода в эксплуатацию эксперты продолжат следить за состоянием конструкции, фиксируя возможные повреждения и отклонения.

Компания планирует начать продажи таких домов в августе 2025 года. По словам разработчиков, использование местных природных материалов и отказ от высокоэнергозатратных компонентов делают новую технологию не только устойчивой, но и перспективной для массового применения.

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