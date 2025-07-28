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Врач рассказал, о чем может говорить «металлический» запах изо рта

Daily Mail: металлический запах изо рта может говорить о проблемах с почками
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Фруктовый запах изо рта может быть признаком сахарного диабета, а «металлический» — проблем с почками. Об этом изданию Daily Mail рассказал стоматолог Аллен Чжан из США.

По словам врача, фруктовый аромат нередко связан с высоким уровнем кетонов в крови — состоянием, которое может возникать у людей с диабетом. При этом дыхание также может приобретать сладковатый запах, напоминающий грушевые леденцы или даже жидкость для снятия лака.

Металлический запах, как поясняет специалист, может быть связан с нарушением функции почек или воздействием тяжелых металлов. Он возникает, когда почки не справляются с выведением мочевины, которая в сочетании со слюной образует аммиак — именно он может придавать выдыхаемому воздуху специфический металлический оттенок.

Запах рыбы, как отмечает эксперт, может указывать на редкое метаболическое расстройство — триметиламинурию. При этом заболевании организм не способен расщеплять триметиламин — вещество с запахом тухлой рыбы. Подобный симптом может также свидетельствовать о дисфункции печени, в частности о состоянии, известном как fetor hepaticus.

«Если изо рта ощущается запах серы или тухлых яиц, это может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом — например, о повышенном уровне сероводорода, выделяющегося в процессе пищеварения. Затхлый запах может быть связан как с почечной, так и с печеночной недостаточностью», — заключил доктор Чжан.

Ранее ученые раскрыли, как мозг делит запахи на приятные и неприятные.

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