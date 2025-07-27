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Ученые нашли способ «улучшить» лекарства от рака

Nature: лекарства с левозакрученными молекулами в составе работают лучше
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Ingram Images/Global Look Press

Ученые из Бристольского университета разработали способ «переворачивать» молекулы, изменяя их пространственную структуру. Это может радикально упростить синтез соединений, которые используются в лекарствах, включая препараты от рака груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ключ к технологии — возможность менять хиральность молекул: превращать правовращающие формы в левовращающие и наоборот. По словам руководителя исследования, профессора Вариндера Аггарвала, это позволяет создавать безопасные аналоги таких препаратов, как тамоксифен. Это лекарство применяют при раке молочной железы.

По словам ученых, особый интерес представляют тетразамещенные алкены — сложные молекулы с четырьмя разными заместителями у двойной связи углерода. Они важны для фармацевтики, но их синтез традиционно считается сложной задачей.

Сначала исследователи пытались использовать борорганические эфиры, но соединения оказались нестабильными. Прорыв произошел после замены их на боргидриды — с ними молекулы начали «перекручиваться» как нужно.

«Это как собирать молекулы из деталей Lego — можно свободно менять структуру», — объясняет Аггарвал.

Компьютерное моделирование, проведенное в Университете Колорадо, подтвердило: геометрию алкена действительно можно изменить мгновенно, просто добавив реагент.

«Такого раньше никто не видел», — признает соавтор исследования Роберт Патон.

Метод уже опробован на молекулах тамоксифена и γ-бисаболена — компонента эфирных масел. Теперь ученые рассчитывают использовать его и в других областях — от разработки новых препаратов до создания материалов с заданными свойствами.

Ранее был найден критически важный ген для лечения склероза.

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