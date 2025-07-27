На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились находить скрытые травмы в организме

Med: скрытые травмы оставляют в организме особый молекулярный след
true
true
true
close
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Онкологического института Рутгерса научились точно находить места травм в организме уже через несколько минут после повреждения. Они выяснили, что при разрушении клеток в определенном месте в организме остается особый молекулярный след. Результаты исследования опубликованы в журнале Med.

Ученые провели серию экспериментов на свиньях. Они установили, что особые пептиды — короткие цепочки аминокислот — способны распознавать и связываться только с измененными белками в травмированных тканях. Один из таких пептидов оказался особенно перспективным: он избирательно прикрепляется к белку, меняющему форму при резком скачке кальция.

По словам исследователей, этот пептид может стать мишенью для доставки лекарств или контрастных веществ, что позволит точно визуализировать травму с помощью МРТ и ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии).

Механизм сработал у всех протестированных млекопитающих, включая крыс, что, по мнению исследователей, подтверждает его универсальность для человека. Благодаря этому открытию возможно создание препаратов, которые будут действовать только в очаге повреждения, не затрагивая здоровые ткани. Это особенно важно при экстренной помощи, где неправильное или преждевременное введение сильнодействующих средств может навредить.

Ученые подчеркнули: значение открытия критично как для гражданской, так и для военной медицины. По словам соавтора проекта Джона Могфорда, неостанавливаемое кровотечение остается главной причиной гибели солдат до прибытия в госпиталь. Новый метод обнаружения травм может радикально изменить ситуацию, позволив обнаруживать травмы локально и быстро.

Ранее ученые узнали, какой орган может «прятать» вирус гепатита E.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами