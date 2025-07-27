Ученые научились находить скрытые травмы в организме

Ученые из Онкологического института Рутгерса научились точно находить места травм в организме уже через несколько минут после повреждения. Они выяснили, что при разрушении клеток в определенном месте в организме остается особый молекулярный след. Результаты исследования опубликованы в журнале Med.

Ученые провели серию экспериментов на свиньях. Они установили, что особые пептиды — короткие цепочки аминокислот — способны распознавать и связываться только с измененными белками в травмированных тканях. Один из таких пептидов оказался особенно перспективным: он избирательно прикрепляется к белку, меняющему форму при резком скачке кальция.

По словам исследователей, этот пептид может стать мишенью для доставки лекарств или контрастных веществ, что позволит точно визуализировать травму с помощью МРТ и ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии).

Механизм сработал у всех протестированных млекопитающих, включая крыс, что, по мнению исследователей, подтверждает его универсальность для человека. Благодаря этому открытию возможно создание препаратов, которые будут действовать только в очаге повреждения, не затрагивая здоровые ткани. Это особенно важно при экстренной помощи, где неправильное или преждевременное введение сильнодействующих средств может навредить.

Ученые подчеркнули: значение открытия критично как для гражданской, так и для военной медицины. По словам соавтора проекта Джона Могфорда, неостанавливаемое кровотечение остается главной причиной гибели солдат до прибытия в госпиталь. Новый метод обнаружения травм может радикально изменить ситуацию, позволив обнаруживать травмы локально и быстро.

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