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Названы анализы, которые нужно сдавать перед тренировками

Врач Бриксман: перед занятием спортом нужно сдать четыре анализа

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Павел Лисицын/РИА Новости

Чтобы заниматься спортом без вреда для здоровья, важно перед началом интенсивных тренировок и далее ежегодно проходить плановое обследование. Оно включает четыре анализа, рассказала «Газете.Ru» врач превентивной и anti-age медицины, эндокринолог Татьяна Брискман.

«Среди них общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, оценка гормонального статуса (ТТГ, Т4 свободный, для мужчин список пополняет тестостерон), анализ состава тела (биоимпедансометрия) и оценка состояния сердечно-сосудистой системы (электрокардиограмма, ЭКГ с нагрузкой). После проведения обследований необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, особенно если есть какие-либо хронические заболевания, чтобы подобрать оптимальную нагрузку, исходя из полученных данных», — рассказал врач.

Сейчас во многих клиниках спортсменам предлагается пройти профильные обследования, которые, как правило, и включают все вышеперечисленные виды анализов и исследований.

«Состав медицинских обследований может варьироваться в зависимости от вида спорта, уровня подготовки, возраста, целей и сопутствующих заболеваний. Исследования, перечисленные выше, — это базовый минимум, который может быть расширен в зависимости от конкретной ситуации. Консультация и обследования перед началом тренировок — это безопасный старт для новичков. Они помогут выявить риски для здоровья и избежать неблагоприятных последствий. Для опытных спортсменов это поможет повысить их эффективность и выносливость, а также быстро восстановиться после марафонов и соревнований», — заключила доктор.

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