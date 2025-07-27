В Арктике обнаружено «кладбище» древних китов

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали стремительное отступление ледника на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. Освободившаяся ото льда территория оказалась настоящим «кладбищем» древних китов. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ.

Анализ спутниковых снимков показал, что ледниковый купол острова значительно сократился менее чем за 20 лет. На поверхности размером в несколько квадратных километров, ранее скрытой подо льдом, теперь видны многочисленные кости китов.

Некоторые из них «вытаивают» из мерзлоты по краям ледника, а степень сохранности останков повышается по мере приближения к ледниковой зоне. По словам ученых, это свидетельствует о резких изменениях уровня моря, произошедших в последние тысячи лет в районе самого северного архипелага Евразии.

Обнаружение китовых костей стало частью более широкой исследовательской программы по изучению криолитозоны — зоны вечной мерзлоты. Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» также изучали процессы формирования сезонно-талого слоя и подземных льдов, возникающих при многократном промерзании и оттаивании воды. Особое внимание уделялось вертикальным ледяным жилам, формирующимся в вечномерзлых породах.

Помимо архипелага Земля Франца-Иосифа, исследовательская группа работала и на мысе Желания — самой северной точке архипелага Новая Земля. Здесь планируется бурение термометрической скважины для дальнейшего мониторинга климатических процессов. Мыс Желания является важнейшей точкой на карте Северного морского пути и служит официальной границей между Баренцевым и Карским морями.

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