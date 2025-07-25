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Названы регионы России, в которых чаще выявляют рак легкого

Врач Тюрин: риск рака легкого повышен у жителей Дальнего Востока, Урала и Сибири

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Риск развития рака легкого выше в регионах Дальнего Востока, на Урале и в Сибири, рассказал «Газете.Ru» главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.

«Заболеваемость раком легкого, трахеи и бронхов выше в тех регионах России, где выше доля курильщиков. Например, отдельные регионы Дальнего Востока — лидеры по числу курящего населения и также в топе по числу пациентов с онкологическими болезнями органов дыхания. Меньше всего курят на Кавказе», — объяснил Тюрин.

Также в группу риска входят жители регионов с неблагоприятной экологической обстановкой.

«Это крупные промышленные города Урала, Сибири, некоторые города европейской части России, в которых сосредоточены промышленные предприятия. В этих регионах новая программа скрининга будет наиболее эффективной», — рассказал врач.

Ранее онколог оценил прорыв ученых в создании универсальной вакцины от рака.

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