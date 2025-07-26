Россиян предостерегли от использовании сметаны для лечения ожогов

Не стоит использовать для лечения ожогов сметану, кефир или масло, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Они создают ощущение прохлады и облегчения боли, но это временное облегчение. Подобные продукты содержат органические вещества, которые являются отличной средой для размножения бактерий. Это значит, что применение сметаны может увеличить вероятность инфицирования поврежденной кожи и замедлить процесс заживления. Кроме того, жирная консистенция продуктов создает пленку на коже, препятствуя нормальному теплообмену и затрудняя ее восстановление. Следует также помнить, что такие продукты не обладают достаточным противовоспалительным действием, чтобы уменьшить воспаление и ускорить восстановление кожи», – объяснила врач.

Чтобы облегчить свое состояние при солнечном ожоге нужно избегать контакта с солнцем до полного восстановления кожи, пить больше воды, делать холодные компрессы для снятия болезненности и уменьшения воспаления и использовать препараты местного действия с противовоспалительными компонентами (например, декспантенолом).

«Таким образом, правильное лечение солнечных ожогов заключается в грамотном уходе за кожей и отказе от народных средств, которые могут нанести дополнительный вред здоровью. Лучше всего обратиться к врачу-дерматологу для выбора оптимального метода лечения и предотвращения осложнений», – рассказал врач.

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