Россиянам раскрыли связь между забывчивостью и нехваткой витамина D

Нехватка витамина D влияет на работу мозга, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова.

«Определенные условия жизни могут указывать на повышенную вероятность дефицита витамина D. Если человек забыл, зачем пришел в комнату, это может быть связано с недостатком? Да, может. Но это не единственная причина. Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», — объяснила врач.

Для мозга важен только один тип витамина D, а именно его активная форма — D3 (холекальциферол), который синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Получать витамин D можно и из пищи. Для этого достаточно регулярно включать в меню сельдь, лосось, скумбрию, печень трески и яичные желтки. Растительные продукты содержат витамин D2 (эргокальциферол), который гораздо хуже усваивается и не может покрыть все потребности организма.

«Рецептор и витамин D – это как замок и ключ. Найдя свой «замок», витамин начинает работу. Он помогает нейронам передавать сигналы друг другу, защищает нервные клетки от повреждений, влияет на иммунные процессы внутри мозга. И также сегодня есть данные, что снижает уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом (Aβ), у пациентов с деменцией. Большие исследования убедительно доказывают эту связь», — отметила врач.

Она добавила, что анализ данных более 28 тыс. человек показал, что при серьезном дефиците витамина D риск деменции возрастает примерно на треть.

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