проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли связь между забывчивостью и нехваткой витамина D

Врач Севастьянова: забывчивость может указывать на нехватку витамина D

true
true
true
close
shurkin_so/Shutterstock/FOTODOM

Нехватка витамина D влияет на работу мозга, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова.

«Определенные условия жизни могут указывать на повышенную вероятность дефицита витамина D. Если человек забыл, зачем пришел в комнату, это может быть связано с недостатком? Да, может. Но это не единственная причина. Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», — объяснила врач.

Для мозга важен только один тип витамина D, а именно его активная форма — D3 (холекальциферол), который синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Получать витамин D можно и из пищи. Для этого достаточно регулярно включать в меню сельдь, лосось, скумбрию, печень трески и яичные желтки. Растительные продукты содержат витамин D2 (эргокальциферол), который гораздо хуже усваивается и не может покрыть все потребности организма.

«Рецептор и витамин D – это как замок и ключ. Найдя свой «замок», витамин начинает работу. Он помогает нейронам передавать сигналы друг другу, защищает нервные клетки от повреждений, влияет на иммунные процессы внутри мозга. И также сегодня есть данные, что снижает уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом (Aβ), у пациентов с деменцией. Большие исследования убедительно доказывают эту связь», — отметила врач.

Она добавила, что анализ данных более 28 тыс. человек показал, что при серьезном дефиците витамина D риск деменции возрастает примерно на треть.

Ранее врач назвал бесполезной популярную добавку для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами