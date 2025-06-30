Врач рассказал, как не допустить хруста коленей в пожилом возрасте

Предотвратить хруст в коленях в пожилом возрасте помогает диета, богатая жирной рыбой, молочными продуктами, овощами и фруктами. Также укреплению суставов способствуют плавание, езда на велосипеде и силовые тренировки. Об этом хирург Митчел Макдауэлл (США) рассказал в интервью изданию Infobae.

Как отмечает эксперт, заботу о здоровье суставов необходимо начать с похудения. Врач объяснил, что при увеличении массы тела на опорно-двигательный аппарат, в том числе на сочленения ног, приходится большая нагрузка. Это может привести к ускоренному износу хрящевой ткани.

При нормальной массе тела эксперт порекомендовал заняться дополнительной физической активностью, в частности, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде. В то же время он уточнил, что важны не только простые кардио-упражнения, но и силовые тренировки, благодаря которым можно укрепить мышцы и стабилизировать колени.

Для борьбы с хрустом в коленях хирург порекомендовал включить в рацион продукты, в составе которых есть омега-3 жирные кислоты. К ним относятся жирная рыба, авокадо, оливковое масло и орехи. Также с пищей необходимо потреблять антиоксиданты из фруктов, овощей и ягод и кальций из молочных продуктов. Нет менее важен для здоровья костей и витамин D — им богаты печень трески, лосось, сельдь и грибы.

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