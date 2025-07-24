На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, каким полезным маслом можно заменить оливковое

FRI: масло камелии может снижать воспаление в организме
true
true
true
close
Freepik.com

Масло камелии, которое в Китае называют «восточным оливковым маслом», может снижать воспаление в организме и кровяное давление, а также улучшать состав микрофлоры кишечника. К такому выводу пришли ученые из Уханьского политехнического университета. Научный обзор опубликован в журнале Food Research International (FRI).

Исследователи проанализировали данные о составе и механизмах действия масла, получаемого из семян растения Camellia oleifera, традиционно используемого в Китае как в кулинарии, так и в косметике. Результаты показали, что продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами (прежде всего олеиновой кислотой), полифенолами, витамином Е, скваленом и другими биологически активными веществами.

Согласно выводам авторов, масло камелии оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогает регулировать уровень липидов (жироподобных веществ) в крови и снижает артериальное давление. Эти эффекты связаны с антиоксидантным и противовоспалительным действием компонентов масла.

Особое внимание в работе исследователи уделили так называемой оси «кишечник — мозг». По словам ученых, натуральные вещества в составе масла могут влиять на микробиом кишечника и тем самым опосредованно улучшать когнитивные функции и снижать воспаление в нервной системе. В частности, были зафиксированы нейропротекторные эффекты в экспериментальных моделях болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что масло камелии обладает потенциалом функционального продукта питания и может быть использовано в составе биологически активных добавок и, возможно, даже лекарственных средств. Эти выводы открывают путь к дальнейшим исследованиям в области профилактики хронических заболеваний с помощью природных соединений.

Ранее россиянам раскрыли правду о техническом пальмовом масле в продуктах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами