В мозге найден «тормоз», сдерживающий чрезмерное употребление алкоголя

Международная команда ученых обнаружила в мозге небольшую группу нейронов, которая срабатывает во время употребления алкоголя и помогает естественным образом сдерживать его чрезмерное потребление. Эти клетки располагаются в медиальной орбитофронтальной коре — области, отвечающей за принятие решений и адаптацию поведения к изменяющимся обстоятельствам. Об этом сообщает портал The Conversation.

Чтобы найти столь специфический ансамбль нейронов, ученые использовали генно-модифицированную модель мышей: после воздействия алкоголя в чувствительных клетках активировался ген, производящий красный флуоресцентный белок. Так исследователям удалось буквально «подсветить» нужные участки мозга и составить карту нейронов, вовлеченных в реакцию на алкоголь.

Выяснилось, что отключение этой крошечной группы клеток резко усиливало потребление алкоголя у мышей. Это говорит о существовании встроенного «тормозного механизма», который запускается при употреблении спиртного и сдерживает дальнейшее влечение. Если нейроны работают некорректно, этот механизм не срабатывает, что может приводить к развитию зависимости.

Хотя пока исследования проводились только на животных, авторы считают, что аналогичная система может существовать и в человеческом мозге. Если это подтвердится, в будущем станет возможным воздействовать непосредственно на эти клетки — например, с помощью методов генной терапии, уже применяемых при лечении онкологических и редких заболеваний.

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