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Россиянам рассказали о риске отравиться из-за вытяжки на кухне

Врач Кондрахин: грязная вытяжка на кухне может привести к отравлению

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PrimeLensCrafter/Shutterstock/FOTODOM

Вытяжку на кухне нужно мыть минимум раз в месяц, иначе это может привести к возникновению аллергических реакций и даже отравлениям, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Здесь проблема складывается из трех компонентов. Первый компонент — это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты. Второе — это плесень. И третье — это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке. Поэтому самое важное — это обработка вытяжки с помощью тех средств химической защиты, которые предусматривает производитель. В инструкциях к некоторым вытяжкам написано, что их разрешено мыть в посудомоечной машине. Но это надо делать регулярно: раз в месяц надо делать генеральную уборку», — объяснил врач.

Вытяжку нужно мыть, даже если ею не пользуются. Ведь на ней все равно могут накапливаться бактерии.

«Плесень, как правило, приводит к аллергическим заболеваниям, запускает аллергический процесс. Наиболее частые и известные последствия — это бронхиальная астма, но это, конечно, не всегда так. Обычно это бронхит, хронический бронхит, просто участие в процедуре заболевания. Вытяжка не только втягивает, но и выдувает воздух обратно. Если мы говорим о группе Escherichia coli (кишечной палочке), то они могут попасть на пищу, и это может привести к пищевому отравлению. Другие — это могут быть, например, листерии (род бактерии, некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека)», — заключил врач.

Ранее было найдено средство восстановления мозга после инсульта.

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