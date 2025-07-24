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Оказалось, что память мужчин и женщин ухудшается по-разному при старении

Врач Штань: при старении у женщин снижается память и внимание из-за гормонов

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Существуют половые различия в работе памяти в период старения. Так, гормональные изменения в период старения могут ухудшить память и внимание у женщин, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

«Половые различия когнитивных функций при здоровом старении были изучены в нескольких исследованиях. Некоторые результаты подтвердили версии исходных половых различий когнитивных функций, а также половых различий в когнитивных изменениях в период старения», — отметила врач.

По ее словам, в начале исследования женщины превосходили мужчин по тестам вербального мышления, включая вербальную память и беглость речи.

«Мужчины продемонстрировали превосходное пространственное мышление по сравнению с женщинами в начале исследования и более высокие темпы дальнейшего снижения когнитивных функций в отношении психомоторной скорости с увеличением возраста. Эндокринные изменения, сопровождающие старение, могут также способствовать возрастному снижению когнитивных функций. У женщин выработка эстрогена и прогестерона существенно снижается при репродуктивном старении, приводя к нарушению концентрации внимания и памяти», — дополнила доктор.

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