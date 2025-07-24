В России расшифровали письма французского дипломата XVI века об Иване Грозном

Ученый УрФУ расшифровал до сих пор неразгаданный шифр французского посла-резидента в Копенгагене (Дания) Шарля де Данзе. В одном из двух расшифрованных писем была информация об Иване Грозном. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Письма, которые удалось прочитать исследователю УрФУ, дипломат отправлял королю Генриху III Валуа 14 октября 1574 года и 28 февраля 1577 года. Оба письма историк обнаружил, транскрибировал и перевел во время работы в Национальной библиотеке Франции.

«Большая часть письма от 28 февраля 1577 года посвящена вопросам французской торговли на Балтике, в частности, в русской Нарве, а также планам создания польско-шведского союза, направленного против державы Ивана Грозного. Зашифрованный текст послания также повествует о попытках английского двора создать протестантскую коалицию против католических держав, в первую очередь против Испании», — рассказал автор работы, старший научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии УрФУ Сергей Рябов.

Одно из писем письмо, в частности, содержит такие строчки относительно Ивана Грозного: «Недавно король Швеции [Юхан III Васа] отправил посольство к Трансильванцу, коего именуют королем Польши [Стефан Баторий], для подтверждения условий их союза против Московита [Иван Грозный] <...>. Нет сомнений в том, что прошлым летом Московит подчинил себе большую часть Ливонии [ныне — территория стран Балтии] <...>. Трансильванец выступил с несколькими отрядами навстречу упомянутому Московиту. Однако я до сих пор не слышал, что те или другие свершили что-либо достойное упоминания».

«Почти каждое дипломатическое послание эпохи Ренессанса — многоуровневый текст, содержащий в себе несколько сюжетов. Тогда свой шифр был у каждого дипломата, в том числе у Данзе, у которого, разумеется, отличался набором символов и их сочетанием с буквами, понятиями и терминами. Если говорить о послании от 14 октября 1574 года, то оно посвящено по большей части французским планам сохранения корон Речи Посполитой после бегства из Польши летом 1574 года Генриха де Валуа, избранного годом ранее королем и великим князем этой соседней с Московским царством страны», — рассказал автор работы, старший научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии УрФУ Сергей Рябов.

Послания Шарля де Данзе, поясняет историк, являются одним из главных источников реконструкции внешней политики французского королевского двора в Балтийском регионе во второй половине XVI века. Однако писем, депеш и другой корреспонденции Данзе в период 1570-х крайне мало, поэтому любой документ представляет большой интерес.

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