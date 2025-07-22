Победа близка. Как в России лечат деменцию

Деменция — необратимое заболевание головного мозга, при котором человек постепенно теряет умственные способности, свои воспоминания и навыки. Число больных растет из года в год, при этом терапии, которая могла бы обратить болезнь вспять, еще нет. Однако надежду на это дают некоторые российские разработки. Во Всемирный день мозга врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань рассказала «Газете.Ru», сколько россиян могут столкнуться с приобретенным слабоумием в 2035 году, как можно отличить псевдодеменцию от настоящей и как лечат эту болезнь.

— Сколько россиян страдают от деменции?

— По некоторым данным, в России деменцией страдает 1,2 млн – 1,4 млн человек. В мире, по данным ВОЗ на 2023 год, насчитывалось более 55 млн человек, страдающих от приобретенного слабоумия.

— У нас ситуация обстоит лучше, чем в Европе или США?

— В развитых европейских странах более высокий уровень развития медицинских технологий, а следовательно, и продолжительность жизни больше, чем в развивающихся странах. Люди дольше живут, но при этом риск заболеть деменцией увеличивается с возрастом .

Невозможно сказать, что ситуация у нас лучше или хуже, чем, например, в Европе. Ведь значение имеет не только заболеваемость деменцией, но и экономическое бремя, отсутствие эффективной социальной поддержки. А сколько у нас семей, столкнувшихся с данной проблемой и не имеющих возможности оформить уход за своим родственником с деменцией? Основная часть ухаживающих приходится на лиц трудоспособного возраста, у которых на фоне длительной усталости, стресса обостряются хронические заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности и ухудшению финансового благосостояния.

— Получается, в будущем больных деменцией будет больше?

— В связи с увеличением продолжительности жизни прогнозируется и рост числа больных деменцией. К 2035 году в РФ количество заболевших может достигнуть 2 млн – 3,6 млн человек. Важно поставить диагноз как можно раньше, ведь выявление на ранних стадиях возможно лишь в случае своевременного обращения за медицинской помощью.

Сейчас различные фонды, организации активно освещают проблемы деменции среди населения различными способами: видеолекции, короткие ролики, буклеты, листовки, плакаты в общественных часто посещаемых местах; различные акции. Это способствует изменению отношению к болезни, более раннему обращению к специалистам по когнитивным нарушениям, но есть и отдаленные районы нашей страны, откуда люди физически не могут попасть к таким узкоквалифицированным специалистам. Поэтому проблема обращения на ранних стадиях остается нерешенной, к сожалению.

В прошлом году осведомленность россиян о деменции выросла на 11%: о том, что такое деменция, знают 79% россиян. Это очень хорошо, потому что позволит выявлять деменцию на ранних стадиях, когда мы имеем больше возможностей бороться с проблемой.

— В каком возрасте россияне обычно сталкиваются с диагнозом?

— Средний возраст начала деменции — после 65 лет. Но встречаются и редкие формы с ранним началом клинических проявлений в возрасте 40–50 лет, это могут быть как семейные формы, так и единичные.

Есть интересная особенность: чаще болезнь диагностируется у женщин, но нельзя сказать, что половая принадлежность влияет на само развитие болезни. Женщины болеют чаще в первую очередь из-за большей продолжительности жизни, а отчасти вследствие гормональных и генетических особенностей. Эндокринные изменения, сопровождающие старение, могут также способствовать возрастному снижению когнитивных функций. У женщин выработка эстрогена и прогестерона существенно снижается при репродуктивном старении, приводя к нарушению концентрации внимания и памяти.

— А существуют ли половые различия в работе памяти в период старения?

— Половые различия когнитивных функций при здоровом старении были изучены в нескольких исследованиях. Некоторые результаты подтвердили версии исходных половых различий когнитивных функций, а также половых различий в когнитивных изменениях в период старения. В начале исследования женщины превосходили мужчин по тестам вербального мышления, включая вербальную память и беглость речи. Мужчины продемонстрировали превосходное пространственное мышление по сравнению с женщинами в начале исследования и более высокие темпы дальнейшего снижения когнитивных функций в отношении психомоторной скорости с увеличением возраста.

— Может ли быть так, что мозг имитирует деменцию?

— Деменция — тяжелый сложный диагноз, связанный с необратимой гибелью нейронов, утратой памяти и разрушением личности. Однако схожие симптомы не всегда указывают на этот недуг. Иногда их причиной становится временный сбой в работе организма, который можно корректировать. В таких случаях врачи говорят о псевдодеменции или обратимой деменции — состоянии, имитирующем деменцию, но имеющем обратимую природу.

При псевдодеменции мозг не разрушается. Это ответ на депрессию, гормональный сбой или стресс. Если вовремя найти причину, когнитивные функции восстанавливаются. Яркий пример — случай 56-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на ухудшение памяти. Три года назад ей удалили матку и придатки, после чего была рекомендована заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Однако, столкнувшись с побочными эффектами, пациентка прекратила лечение. Со временем заметила, что проблемы с памятью нарастают. Обследования показали, что причина когнитивных нарушений не в органическом поражении мозга, а в истощаемости внимания, вероятно, связанной с гормональным дисбалансом. После возобновления приема ЗГТ состояние пациентки улучшилось в течение месяца, а через полгода жалобы полностью исчезли.

Другой случай — женщина 61 года, которая 10 лет назад перенесла аналогичную операцию. Пациентка обратилась к неврологу с жалобами на ухудшение памяти и концентрации внимания. Наше внимание привлек тот факт, что не смотря на заявленную амнезию, в беседе с мужем она демонстрировала сохранность некоторых воспоминаний. В качестве лечения назначена сосудистая и нейрометаболическая терапия, нейропсихологическое тестирование, а также консультация гинеколога по поводу ЗГТ. В настоящее время пациентка проходит обследование.

— Как отличить псевдодеменцию от реальной угрозы?

— Важнейшее отличие — обратимость. При деменции гибнут нейроны, при псевдодеменции страдают внимание и мотивация из-за депрессии, гормональных сбоев или стресса. Утрата нейронов здесь ни при чем. Например, у пенсионеров схожие симптомы часто возникают на фоне социальной изоляции: мозг «ленится» работать без стимулов.

Предупредить развитие псевдодеменции можно. Важна своевременная коррекция гормонального фона, особенно после гинекологических операций, с использованием ЗГТ (при отсутствии противопоказаний), а также посильная активность. Социальная вовлеченность, наличие хобби, занятия волонтерством и физическая активность положительно влияют на нейропластичность и сохраняют когнитивные функции. И, безусловно, большое значение имеет ранняя диагностика. Поэтому апатия и рассеянность — часто это первые симптомы — повод для немедленной консультации с врачом. Невролог или психиатр сможет отличить эти два состояния друг от друга.

— Есть ли какие-то домашние способы выявления деменции?

— Например, тест рисования часов. Пациента просят самостоятельно нарисовать на листе чистой бумаги круг, расставить внутри круга цифры, имитируя циферблат часов, и поставить стрелки так, чтобы они показывали заданное врачом время. Это один из самых простых методов, который позволяет понять, что что-то не так.

Для создания новых методик необходимы крупные исследования. Существующие скрининговые методы валидны, быстры и удобны в выполнении. Сегодня нейропсихологи проводят углубленное обследование с определением области преимущественного повреждения головного мозга (даже без проведения МРТ, КТ), что помогает в тактике дальнейшего лечения и определения реабилитационных мероприятий.

— Можно ли остановить деменцию?

— Обратить ее нельзя, но можно замедлить. В лечении деменции выделяют медикаментозные и немедикаментозные способы. Первые, как правило, применяются курсами. Это и витамины группы B, адъювантные препараты (ноотропы, нейрометаболиты) и другие виды терапий. Также курсами назначаются препараты для коррекции поведенческих, психотических, эмоциональных, инсомнических нарушений.

К немедикаментозным способам лечения когнитивных нарушений относят когнитивные тренинги, различные методы арт-терапии, аппаратные методики (БОС-терапия, транскраниальная магнитная стимуляция).

Сегодня нельзя полностью остановить прогрессирование деменции, возможно только затормозить скорость ухудшения когнитивных функций. Излечению поддаются только обратимые формы деменции. Например, обратимую деменцию может вызвать дефицит витамина B12.

— Исследуют ли в России новые методы лечения?

— Во многих странах проводили и проводят исследования, направленные на поиск этиотропного лечения (лечение, направленное на устранение или ослабление причины возникновения заболевания) нейродегенеративных заболеваний. Очень хочется немного рассказать о результатах перспективных исследований наших ученых Российского университета дружбы народов и Института цитологии РАН, которые могут стать действительно прорывом не только в терапии, но и в полном излечении от нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи РУДН синтезировали препарат, воздействующий на одну из систем в гиппокампе, который первым повреждается при болезни Альцгеймера. У мышей, получавших разработанное лекарство, лучше работала память и формировались нейронные связи, улучшилась нарушенная моторика и чувствительность конечностей у крыс.

Ученые Института цитологии РАН установили роль жизненно важного фермента иммунной системы катепсина B в разрушении патогенных белков-амилоидов, накапливающихся в организме при различных заболеваниях, в том числе при нейродегенеративных болезнях Паркинсона и Альцгеймера, что является очень ценным для создания антиамилоидных препаратов.

Безусловно, этап разработки и клинических испытаний препаратов занимает не один год. Однако сам факт появления новых возможностей в создании этиотропного лечения дегенеративных заболеваний, а возможно, и создании вакцины, дает не просто надежду, а уверенность в снижении прогностических рисков дальнейшего роста пациентов с деменцией.