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Кофеин может «мешать» работе антибиотиков, выяснили ученые

PLOS Biology: кофеин снижает эффективность антибиотиков против бактерий
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Пищевые ингредиенты, включая кофеин, способны незаметно влиять на устойчивость бактерий к антибиотикам. К такому выводу пришли исследователи из Тюбингенского и Вюрцбургского университетов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В ходе скрининга команда ученых протестировала 94 различных соединения — от антибиотиков и рецептурных препаратов до компонентов пищи. Они выяснили, что различные компоненты рациона могут систематически влиять на экспрессию генов у бактерии Escherichia coli (E. coli). Эти гены управляют работой транспортных белков, которые регулируют, какие молекулы проникают внутрь бактериальной клетки, а какие выводятся наружу.

Особое внимание исследователи уделили кофеину. Оказалось, что он активирует ген-регулятор Rob, запускающий каскад изменений в транспортной системе E. coli. Это, в свою очередь, снижает поглощение антибиотиков, таких как ципрофлоксацин, и ослабляет их действие. Такое взаимодействие ученые называют антагонистическим.

Ученые отметили, что аналогичный эффект не наблюдался у Salmonella enterica, близкого родственника E. coli. Многие серотипы Salmonella enterica являются возбудителями заболеваний человека, в том числе брюшного тифа, паратифа, сальмонеллеза. Это подчеркивает, что даже у похожих микроорганизмов реакция на внешние стимулы может отличаться — вероятно, из-за особенностей работы их транспортных систем.

«Наши данные показывают, что даже простые соединения способны тонко, но последовательно влиять на бактериальные гены», — отметил соавтор исследования Кристоф Бинсфельд.

Ученые подчеркивают: понимание «низкоуровневой» устойчивости — вызванной не мутациями, а поведенческими адаптациями бактерий — может сыграть ключевую роль в разработке новых подходов к лечению инфекций.

Ранее ученые раскрыли, чем кофеин полезен в жару.

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