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Ученые выяснили, почему пожилые люди лучше «читают» эмоции

JNeurosci: голубое пятно мозга помогает пожилым лучше распознавать эмоции
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Depositphotos

Ученые из Норвежского университета науки и технологии обнаружили, что активность голубого пятна и его связь с корой больших полушарий помогает пожилым людям лучше распознавать эмоции и справляться со стрессом. Результаты исследования опубликованы в журнале J.Neurosci.

Принято считать, что с возрастом когнитивные функции снижаются, и пожилым становится сложнее различать тонкие эмоциональные выражения на лицах окружающих. Ученые предполагают, что в процессе таких изменений важную роль играет голубое пятно (locus coeruleus, LC) — структура в стволе мозга, которая регулирует внимание, эмоциональную реактивность и общее бодрствование за счет выработки норадреналина. Оно действует как своего рода «внутренний будильник», активируя мозг в ответ на стрессовые или значимые стимулы.

В новом исследовании ученые провели эксперимент с участием молодых (21-29 лет) и пожилых (67-75 лет) добровольцев, которым показывали фотографии лиц с едва различимыми эмоциями. В это время с помощью нейровизуализации отслеживалась работа мозга.

Результаты показали, что у пожилых людей активность голубого пятна возрастала именно в те моменты, когда выражение лица было особенно трудно интерпретировать. Более того, усиливалась и его функциональная связь с зонами коры, отвечающими за принятие решений и поведенческий контроль. Чем выраженнее была эта связь, тем лучше, а не хуже, участники справлялись с заданием и демонстрировали устойчивость к эмоциональной нагрузке.

Авторы предполагают, что с возрастом мозг перестраивает нейронные цепи, чтобы компенсировать снижение чувствительности и сохранить способность к социальному взаимодействию.

«Если удастся научиться воздействовать на эту цепочку, это может помочь не только пожилым людям с когнитивными нарушениями, но и молодым, страдающим от тревожных расстройств или депрессии», — заключили ученые.

Ранее ученые подтвердили, что у близких друзей есть ментальная связь.

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