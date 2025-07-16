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Препараты от ожирения повлияли на мужскую половую функцию

ENDO: уколы для похудения повышают уровень тестостерона у мужчин
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Препараты для снижения веса могут значительно повысить уровень тестостерона у мужчин с ожирением или диабетом второго типа. Это показало исследование, представленное на мировом конгрессе по эндокринологии (ENDO 2025) в Сан-Франциско.

В исследовании приняли участие 110 мужчин, принимавших семаглутид, дулаглутид или тирзепатид — без дополнительной гормональной терапии. Эти вещества являются ключевыми компонентами инъекционных препаратов для похудения, таких как «Оземпик» и «Трулисити». Такие лекарства имитируют действие гормона глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), замедляя опорожнение желудка и снижая уровень сахара в крови.

В течение 18 месяцев специалисты отслеживали массу тела испытуемых, а также измеряли общий и свободный тестостерон в их крови. Результаты показали: после десятипроцентной потери веса доля участников с нормальным уровнем тестостерона выросла с 53% до 77%. Это свидетельствует о положительном влиянии препаратов не только на массу тела и уровень сахара в крови, но и на гормональный фон.

Ученые объяснили, что тестостерон — это мужской половой гормон, который обуславливает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и нормальную половую функцию у мужчин. Также он необходим для сохранения прочности костей, стабильности настроения и выносливости.

Авторы работы подчеркнули: агонисты рецепторов ГПП-1 стоит рассматривать как часть комплексного подхода к улучшению мужского здоровья, а не только как средство для снижения веса.

Ранее была названа неожиданная опасность низкой сексуальной активности для мужчин.

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