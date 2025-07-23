Родителям напомнили об опасности резиновых уточек для купания

Фталаты и другие токсичные вещества, содержащиеся в некачественных пластмассовых и резиновых игрушках, могут нарушать работу гормональной системы и вызывать хроническое отравление у детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Гладких, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ).

По словам специалиста, при выборе игрушек родители часто ориентируются на внешний вид и цену, забывая о составе. Между тем дешевые материалы — пластик, резина, лакированное дерево или ткань — могут выделять вредные вещества, такие как бисфенолы, формальдегид, тяжелые металлы, N-нитрозамины и фталаты. Последние являются пластификаторами, которые добавляют в ПВХ для мягкости.

«Фталаты «обманывают» эндокринную систему, блокируя или имитируя естественные гормоны. Это особенно опасно во время беременности и первых лет жизни, когда закладываются все системы организма. Нарушения в работе гормонов могут вызвать преждевременное половое созревание или недоразвитость половых органов, сказаться на общем развитии детей», — объяснила эксперт.

Гладких напомнила, что фталаты часто входят в состав ванночек для купания, резиновых уточек, надувных мячей, гибких кукол и прорезывателей для зубов.

«Некоторые некачественные изделия могут выделять большое количество летучих органических соединений, таких как формальдегид и бензол. Такие материалы издают сильный резкий «химический» запах и могут спровоцировать хроническое отравление. Тяжелые металлы или N-нитрозамины запаха не имеют, но могут проникать в организм через кожу, вызывая поражения печени и онкологические заболевания», — напомнила специалист.

При выборе игрушек Гладких советует обращать внимание на маркировки: PP, PE, ABS — безопасные пластики. Пометка BPA-free означает отсутствие другого токсичного вещества — бисфенола А. Предпочтение лучше отдавать изделиям из силикона, натурального каучука (при отсутствии аллергии) и термопластичных эластомеров.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые химикаты «сбивают» циркадные ритмы.