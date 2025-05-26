На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пластиковые химикаты «сбивают» циркадные ритмы, выяснили ученые

EI: пластиковые химикаты замедляют циркадные ритмы в клетках человека
close
Shutterstock

Химические вещества, содержащиеся в пластике из мягкой мебели и детских игрушек, могут нарушать циркадные ритмы человека. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental International (EI).

Циркадный ритм — это внутренний суточный цикл организма, регулирующий чередование сна и бодрствования. Он чуть длиннее 24 часов, и для синхронизации с вращением Земли организм ежедневно подстраивается на 12-18 минут, реагируя на так называемые «цейтгеберы» — внешние сигналы, такие как свет, питание и физическая активность.

В лабораторном исследовании ученые оценивали, как химикаты из пластиковых изделий — медицинской трубки из ПВХ и полиуретанового гидрационного мешка для туристов и спортсменов — воздействуют на человеческие клетки. Эксперимент проводился in vitro, то есть в пробирке, а не в организме.

Особое внимание уделялось влиянию на аденозиновый рецептор — молекулярный «переключатель», регулирующий циркадные ритмы. Выяснилось, что химикаты активируют этот рецептор и мешают ему правильно передавать сигналы, нарушая настройку биологических часов.

Исследователи сравнили это воздействие с действием кофеина. Если кофеин подавляет активность рецептора, мешая заснуть, то химикаты из пластика, наоборот, активируют его, но достигают схожего результата — нарушают цикл сна и бодрствования. При этом эффект наступает быстрее, чем при употреблении кофе, хотя и выражен слабее.

«Вы можете сказать, что 15 минут не важны, но биологические часы человека настолько точно откалиброваны, что даже такой сдвиг может быть значительным», — отметил автор исследования, профессор Мартин Вагнер из Норвежского университета науки и технологий.

Эти сдвиги, по словам специалистов, могут способствовать развитию нарушений сна, а также повышать риск таких заболеваний, как диабет и рак. Ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какие именно химикаты вызывают такие эффекты и как они влияют на организм в реальных условиях.

Ранее была раскрыта причина, по которой не стоит мыть пластиковые контейнеры в посудомойке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами