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Врач рассказала, как в пожилом возрасте справиться со страхом нового

Врач Гончарова: шесть советов помогут справиться со страхом нового в старости

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы преодолеть страх нового в старости, нужно попробовать катастрофизировать свой страх, рассказала «Газете.Ru» геронтолог и психиатр Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Гончарова.

У развития страха нового с возрастом есть несколько причин, отметила доктор. Во-первых, с годами человек привыкает к определенному ритму жизни, новое становится угрозой нарушения стабильного уклада. Во-вторых, с возрастом у людей появляются сомнения в собственных силах, особенно если приходится осваивать что-то новое. В-третьих, немаловажную роль играют и физические изменения. Старение может быть причиной проблем с памятью, вниманием и координацией. Кроме того, страх неизвестности в пожилом возрасте может быть связан и с нейродегенеративными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера.

«Во-первых, важно начинать с малого. Например, если пожилой человек хочет разобраться со смартфоном, стоит изучать по одной функции и программе поступательно. Если речь об образе жизни, не стоит менять его кардинально, лучше заменять старые привычки на новые по одной. Это снизит тревожность и чувство страха. Во-вторых, важно не бояться просить о помощи. Иногда даже небольшая помощь может значительно снизить уровень стресса. В-третьих, попробуйте катастрофизировать свой страх. Задайте себе вопрос: «Что страшного может случиться?». Часто страх перед новым преувеличен. Постарайтесь анализировать свои опасения: что может случиться, если что-то пойдет не так? Возможно, это не так страшно, как кажется. А ошибки важно воспринимать как часть процесса обучения», — рассказала врач.

Кроме того, важно регулярно тренировать ум. Это поможет сохранять умственную гибкость и поддерживать уверенность в себе.

«Позитивный настрой — еще один ключ к успеху. Важно рассматривать это как возможность научиться чему-то новому, а не как угрозу. Ставьте себе небольшие цели, которые связаны с освоением нового. Пример — новый рецепт, освоение интернет-сервиса или участие в новом занятии, рисовании или йоге. И еще один совет — будьте терпеливы к себе. Помните: перемены требуют времени. Не стоит думать, что освоение нового произойдет сразу», — заключила доктор.

Ранее врач назвал новое заболевание из-за вейпинга.

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